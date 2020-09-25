Про це йдеться в програмі “Схеми. Корупція в деталях”.
“Більше ніякого кумівства і кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні повинна стати реальністю разом з вами”, – заявляв Зеленський напередодні президентських виборів.
Але в нинішній ситуації все склалося по-іншому. Серед українських політиків і ТОП-чиновників виявилися куми як самого президента, так і його найближчого оточення.
Зокрема, нардеп Микола Тищенко вважає, що кумівство – українська національна ідея, без якої неможливо прожити в нашій країні.
“В Україні це наша національна ідея. Всі куми! Всі – без винятку. Адже у нас, в православній слов’янській … так прийнято, що ми всі – друзі, і навіть не через п’яте рукостискання, а через друге”, – сказав Тищенко.
Він вважає, що нереально жити без кумівства в Україні, незважаючи на те, що саме це свого часу обіцяв президент Володимир Зеленський.
“Такого не може бути апріорі в Україні”, – відповів він.
Зазначимо, що раніше екс-глава Офісу президента Андрій Богдан говорив про те, що Тищенко нібито має найбільший вплив на президента Зеленського.
Що відомо про Тищенка?
Микола Тищенко до приходу у Верховну Раду був телеведучим і ресторатором. Він не приховує, що є кумом голови Офісу Зеленського Андрія Єрмака та обіймає посаду заступника голови фракції “Слуги народу” та заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.
У квітні Тищенко примудрився потрапити щонайменше в три медіаскандали. Вони були пов’язані, серед іншого, з тим, що ЗМІ стало відомо, що ресторан Тищенка “Велюр” продовжував роботу для народних депутатів та бізнесменів. Тоді в ОПУ заявили, що Зеленський провів “жорстку розмову” з Тищенком, але нардеп це заперечував.
Колеги Тищенка по партії були впевнені, що всьому виною київські розбори за владу. Детальніше про це читайте в матеріалі #Букв.
- До того ж Тищенко був одним з 5 кандидатів на мери Києва від “Слуги народу”. Фракція провела праймеріз в липні, перемогу здобула Ірина Верещук.
- Перед праймериз, у червні, Тищенко розмістив по Києву свої передвиборні банери, хоча президент Володимир Зеленського заборонив.
- В середині червня стало відомо, що народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу“ Тищенко очолив Київську міську організацію партії “Слуга народу“.