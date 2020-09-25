Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко впевнений, що жити без кумівства в Україні - апріорі неможливо. При цьому президент Володимир Зеленський говорив, що за його каденції кумівства в політиці не буде.

Про це йдеться в програмі “Схеми. Корупція в деталях”.

“Більше ніякого кумівства і кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні повинна стати реальністю разом з вами”, – заявляв Зеленський напередодні президентських виборів.

Але в нинішній ситуації все склалося по-іншому. Серед українських політиків і ТОП-чиновників виявилися куми як самого президента, так і його найближчого оточення.

Зокрема, нардеп Микола Тищенко вважає, що кумівство – українська національна ідея, без якої неможливо прожити в нашій країні.

“В Україні це наша національна ідея. Всі куми! Всі – без винятку. Адже у нас, в православній слов’янській … так прийнято, що ми всі – друзі, і навіть не через п’яте рукостискання, а через друге”, – сказав Тищенко.

Він вважає, що нереально жити без кумівства в Україні, незважаючи на те, що саме це свого часу обіцяв президент Володимир Зеленський.

“Такого не може бути апріорі в Україні”, – відповів він.

Зазначимо, що раніше екс-глава Офісу президента Андрій Богдан говорив про те, що Тищенко нібито має найбільший вплив на президента Зеленського.

Що відомо про Тищенка?

Микола Тищенко до приходу у Верховну Раду був телеведучим і ресторатором. Він не приховує, що є кумом голови Офісу Зеленського Андрія Єрмака та обіймає посаду заступника голови фракції “Слуги народу” та заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

У квітні Тищенко примудрився потрапити щонайменше в три медіаскандали. Вони були пов’язані, серед іншого, з тим, що ЗМІ стало відомо, що ресторан Тищенка “Велюр” продовжував роботу для народних депутатів та бізнесменів. Тоді в ОПУ заявили, що Зеленський провів “жорстку розмову” з Тищенком, але нардеп це заперечував.

Колеги Тищенка по партії були впевнені, що всьому виною київські розбори за владу. Детальніше про це читайте в матеріалі #Букв.