Заступник глави фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо закладом дійсно були допущені порушення вимог карантину.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Хочу вам офіційно заявити, “Велюр” готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон. Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю! Зі свого боку, я – Микола Тищенко, як громадянин України, своїми руками буду готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину. Подробиці пізніше. Руки зайняті на кухні”, – написав він.

Нардеп також прикріпив до повідомлення фотографію, на якій готує їжу.