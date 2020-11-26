Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією поширити "карантин вихідного дня" не лише на ресторани та сферу послуг, але і на громадський транспорт.

Відповідний пост Тищенко опублікував у Facebook.

“Звертаюся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Черговий коронавірусний антирекорд в Україні – 15 331 новий випадок зараження за добу – свідчить про неефективність вжитих урядом заходів. Якщо ми хочемо поліпшити ситуацію, то на “карантин вихідного дня” необхідно закривати не лише розважальну сферу і сферу послуг. Головне на вихідні дні обмежити роботу громадського транспорту”, – написав Тищенко.

На його думку, громадський транспорт – основний носій інфекції, оскільки пасажири в ньому не дотримуються соціальної дистанції та контактують між собою.

“Оскільки це не робочі дні, то і гострої потреби у більшості українців їхати кудись немає. Не обов’язково їхати через все місто. Можна обмежитися прогулянками поблизу будинку. А для тих українців, які змушені працювати у вихідні дні, зобов’язати їх роботодавців організувати підвезення співробітників до роботи”, – заявив нардеп.