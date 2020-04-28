Тищенко запевнив, що у «Велюрі» він «іноді проводить особисті зустрічі»

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.
“Життя просте. І брехня в цьому житті добре продається. Я, звичайно, прекрасно розумію, що зараз час “медіа-полювання”, фейків, скандалів. Але іноді все занадто банально. Журналісти Бігус.інфо нібито зловили мене на гарячому біля ресторану “Велюр”. І опосередковано зробили висновок про те, що мені карантинні закони не писані. Само собою, це не так. А тому і доводиться періодично зривати брехливі маски”, – йдеться в повідомленні.
Тищенко підтвердив, що у “Велюрі” “іноді проходять особисті зустрічі” і запевнив, що ресторан не працює для відвідувачів.
“Так, дійсно в ресторані “Велюр” іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте – “особисті зустрічі”. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько. Я строго дотримуюся карантинних заходів та упевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції…”, – зазначив нардеп.
“У “Велюрі” же я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму… перетворення міста Києва. Тому що я категорично втомився жити в неохайному і все більш незатишному місті. Я хочу іншої якості життя … PS. Зрозуміло, якщо є “інформаційний замовлення”, правда нікому не потрібна. Але мені зараз неймовірно соромно від того, що мої рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану … голодними. Це так мені не властиво. Але час диктує свої правила”, – додав Тищенко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте – «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции… В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни… PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана… голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила 😉☝️
Варто зазначити, що раніше журналісти повідомили, що в центрі Києва в умовах карантину продовжує працювати ресторан депутата Тищенко, але тільки для обраних клієнтів.
Зокрема, були помічені нардеп Антон Яценко, партнер олігарха Ігоря Коломойського і помічник нардепа від СН Павло Куфтирьов, депутат і колишній сценарист “Кварталу 95” Олександр Кабанов, менеджер “Метінвесту” Віталій Кисіль, перший заступник голови Офісу президента і екс-продюсер “Кварталу 95” Сергій Трофимов, депутат Ігор Негулевський. Також знімальна група зафіксувала ще близько 10 людей, ідентифікувати яких не вдалося.
Сам Тищенко заперечував, що він власник ресторану “Велюр”. На питання журналіста, що там робили народні депутати, Тищенко сказав: “Це питання не до мене”.
- Українські ресторатори звернулися до Кабінету міністрів з проханням дозволити їм відкрити літні майданчики.