Тищенко запевнив, що у «Велюрі» він «іноді проводить особисті зустрічі»

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко запевнив, що в ресторані "Велюр", про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

“Життя просте. І брехня в цьому житті добре продається. Я, звичайно, прекрасно розумію, що зараз час “медіа-полювання”, фейків, скандалів. Але іноді все занадто банально. Журналісти Бігус.інфо нібито зловили мене на гарячому біля ресторану “Велюр”. І опосередковано зробили висновок про те, що мені карантинні закони не писані. Само собою, це не так. А тому і доводиться періодично зривати брехливі маски”, – йдеться в повідомленні.

Тищенко підтвердив, що у “Велюрі” “іноді проходять особисті зустрічі” і запевнив, що ресторан не працює для відвідувачів.

“Так, дійсно в ресторані “Велюр” іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте – “особисті зустрічі”. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько. Я строго дотримуюся карантинних заходів та упевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції…”, – зазначив нардеп.

“У “Велюрі” же я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму… перетворення міста Києва. Тому що я категорично втомився жити в неохайному і все більш незатишному місті. Я хочу іншої якості життя … PS. Зрозуміло, якщо є “інформаційний замовлення”, правда нікому не потрібна. Але мені зараз неймовірно соромно від того, що мої рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану … голодними. Це так мені не властиво. Але час диктує свої правила”, – додав Тищенко.

Варто зазначити, що раніше журналісти повідомили, що в центрі Києва в умовах карантину продовжує працювати ресторан депутата Тищенко, але тільки для обраних клієнтів.

Зокрема, були помічені нардеп Антон Яценко, партнер олігарха Ігоря Коломойського і помічник нардепа від СН Павло Куфтирьов, депутат і колишній сценарист “Кварталу 95” Олександр Кабанов, менеджер “Метінвесту” Віталій Кисіль, перший заступник голови Офісу президента і екс-продюсер “Кварталу 95” Сергій Трофимов, депутат Ігор Негулевський. Також знімальна група зафіксувала ще близько 10 людей, ідентифікувати яких не вдалося.

Сам Тищенко заперечував, що він власник ресторану “Велюр”. На питання журналіста, що там робили народні депутати, Тищенко сказав: “Це питання не до мене”.