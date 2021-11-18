Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ №6297 підтримали 285 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб в умовах карантинних обмежень та тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, а також стимулювання суб’єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації.

Документом пропонується збільшити на 3 000 000 тис. грн. доходи Державного бюджету України та спрямувати їх Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на фінансування нової бюджетної програми “надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Джерелом покриття видатків держбюджету на фінансування вказаної нової бюджетної програми пропонується визначити додаткові надходження від податків на прибуток підприємств податку та на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, рентних плат за спеціальне використання лісових ресурсів та за спеціальне використання води.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський днями оголосив про рішення виплатити по 1 тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам.

Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію“. Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.

Загалом приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі.

Сама ж програма запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.