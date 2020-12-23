Про це повідомляють #Букви.
Люди несуть квіти, черга тягнеться і вздовж прилеглого парку.
Провести Геннадія Кернеса в останню путь прийшли і секретар міськради Ігор Терехов, заступники міського голови, співробітники мерії, директори комунальних підприємств, голови райадміністрацій, керівники організацій та установ.
За порядком та дотриманням харків’янами карантинних обмежень стежать співробітники поліції.
Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.
- 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
- 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.
- Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.