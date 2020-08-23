У містах Білорусі тривають масові протести, сьогодні на "Марш нової Білорусі" по всій країні - в Гродно, Бресті, Вітебську, Кобрині, Жлобіно, Бобруйську, Березівці, Полоцьку, Солігорську, Новогрудку, Могильові, Барановичах та інших містах вийшли тисячі людей.

Про це повідомляє TUT.by.

У Гродно вийшли більше 10 тисяч протестуючих.

Люди організували імпровізований мітинг на площі Леніна. Зокрема, виступив співробітник “Гроднопромстрою”. Він каже, що робітники хочуть страйкувати, але йде тиск з боку адміністрації, яка говорить, що треба виходити на роботу. Якщо робочі хочуть страйкувати, то вони повинні робити це за межами території підприємства.

Частина людей пройшлася колоною назад на Радянську площу, де завернула до будівлі в’язниці. Там учасники мітингу скандували “Випускай!”.

Під час акції люди встали на коліна в пам’ять про загиблих від рук білоруських правоохоронців.

У Могильові люди співають пісні, скандують “Іди!” та “Віримо, можемо, переможемо!”

Також на мітинг прийшли люди з плакатами, які відсилають до образливих слів на адресу протестувальників з боку Олександра Лукашенко: “Наркоман з Чехії”, “Овца з Польщі”, “Лялькар із Газпрому”, “Безоробітний з кримінальнм минулим”.

У Гомелі колона протестуючих розтяглася на пару кілометрів.

Міліція попередила, що дії мітингувальників незаконні. Всіх присутніх правоохоронці знімали на камеру. Люди скандують: “Свободу”, “Віримо, можемо, переможемо”, “Лукашенко йди”.

У Бресті протестувати вийшла колона працівників громадського харчування. Вони скандують “новий шеф-кухар”, “общепит з народом”, “Брест, виходь”.

У Вітебську зібралось близько 400 осіб. Люди скандують “Іди” і “Лукашенка в автозак”.

Тим часом міліція просить всіх розійтися з площі Перемоги. Люди пішли ходою по вулиці Леніна, у колоні приблизно 200 осіб.