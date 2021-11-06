Близько 3000 маленьких річкових черепах, що мешкають у тропічних лісах Амазонки, було випущено біля перуанської річки, в рамках зусиль для збереження їх виду.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Річкові черепахи вважаються Міжнародним союзом охорони природи “вразливими”. Протягом багатьох років їх масово вбивали для споживання людьми або утримували як домашніх тварин.

Черепахи мають наукову назву Podocnemis unifilis, але перуанці називають їх taricayas. Вони маленькі й з жовтими плямами.

“Важливість проєкту полягає у збереженні виду в цьому районі, тому що йому вже давно загрожує небезпека. Мета – повторне заселення виду”, – сказала Сабріна Піпа, біологиня, яка займається захистом прісноводних черепах.

У Перу знаходиться друга за величиною частка тропічних лісів Амазонки після Бразилії.

Вчені згодні з тим, що збереження тропічних лісів Амазонки життєво важливе для запобігання катастрофічній зміні клімату через їхню здатність поглинати парникові гази. Але за останні два десятиліття було знищено понад 19700 квадратних кілометрів перуанської Амазонки.

Піпа додала, що проєкт щодо збереження черепах розпочався у 2019 році та вже забезпечив захист близько 6000 особин на додаток до тих, що були збережені цього року.