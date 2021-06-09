Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Страйк почався після того, як Союз медсестер Нової Зеландії (NZNO) відхилив підвищення заробітної плати на 1,4%, запропоноване Окружним радою охорони здоров’я раніше на цьому тижні.
Уряд заявляє, що медсестри вимагають підвищення на 17%, чого він не може собі дозволити, але пообіцяв продовжити переговори.
Тисячі медсестер пройшли маршем по вулицях з плакатами, в той час як інші зібралися в парках і біля лікарень по всій країні. Крім того, всі нетермінові операції та лікарняні прийоми були скасовані.
“Медсестри – це сполучна ланка, яка об’єднує служби по догляду. Якщо вони оголосили страйк, можете бути впевнені, що є велика проблема, яку необхідно вирішити”, – сказав доктор Джуліан Вьяс, президент Асоціації оплачуваних медичних фахівців.
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