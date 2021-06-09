30 тисяч медсестер в Новій Зеландії вийшли на одноденний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Страйк почався після того, як Союз медсестер Нової Зеландії (NZNO) відхилив підвищення заробітної плати на 1,4%, запропоноване Окружним радою охорони здоров’я раніше на цьому тижні.

Уряд заявляє, що медсестри вимагають підвищення на 17%, чого він не може собі дозволити, але пообіцяв продовжити переговори.

Тисячі медсестер пройшли маршем по вулицях з плакатами, в той час як інші зібралися в парках і біля лікарень по всій країні. Крім того, всі нетермінові операції та лікарняні прийоми були скасовані.

“Медсестри – це сполучна ланка, яка об’єднує служби по догляду. Якщо вони оголосили страйк, можете бути впевнені, що є велика проблема, яку необхідно вирішити”, – сказав доктор Джуліан Вьяс, президент Асоціації оплачуваних медичних фахівців.