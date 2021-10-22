Тиск на «Суспільне»: міністр Ткаченко виступив зі звинуваченнями на адресу голови наглядради

Про це повідомляють #Букви.
У п’ятницю, 22 жовтня, під час “Години запитань до Уряду” у Верховній Раді народна депутатка від “ЄС” Ірина Геращенко звернулася до урядовців з проханням зреагувати на заяви з боку журналістів суспільного мовника про тиск з боку Офісу президента.
Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив:
“Коли ми говоримо про суспільного мовника, потрібно вирішувати чесно питання. Ну не може бути керівник наглядової ради Суспільного мовника одночасно працівником інтернет-видання. Конфлікт інтересів. Ми про це не говоримо”.
Він не конкретизував в чому саме він вбачає конфлікт інтересів, а також жодним чином не зреагував на прохання прокоментувати заяви про тиск.
Реакція наглядової ради НСТУ
Український суспільний телерадіомовник об’єднує найстарші українські телеканали та радіостанції. Єдиним акціонером АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” є держава в особі Держкомтелерадіо.
Головою наглядової ради НСТУ з лютого поточного року є Світлана Остапа, заступниця шеф-редактора порталу “Детектор медіа”, що займається інформуванням читачів стосовно найважливіших подій в українському і світовому інформаційному просторі та на медіаринку.
Своєю чергою Світлана Остапа зазначила, що члени наглядової ради НСТУ не отримують зарплат, відповідно, їм слід мати інше джерело доходу.
У зв’язку з цим голова наглядради зазначила, що хотіла б почути пояснення від міністра культури щодо його репліки.
“Чому досі члени наглядової ради працюють на волонтерських засадах, а не отримують 300 тисяч гривень, як отримують колеги, приміром в “Укрзалізниці”. Тоді членам наглядової ради не довелося б працювати ще десь, щоб мати кошти на життя. Чому досі не ухвалені зміни до закону про Суспільне, які б дали можливість ефективніше працювати Суспільній телерадіокомпанії, а також членам НР отримувати кошти на відшкодування їхньої праці. І власне в чому саме вбачає пан міністр конфлікт інтересів, бо Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) такого не знайшло, і він прекрасно про це знає”, — зазначила Світлана Остапа в коментарі “Детектор медіа”.
Членкиня наглядради Оксана Романюк, яка за сумісництвом є очільницею “Інституту масової інформації”, також нагадала, що НР НСТУ не отримує зарплати.
“Міністр Ткаченко, мабуть, хоче, щоб всі члени наглядової “Суспільного” звільнилися з роботи. Не може ж бути, що це його лічная неприязнь до Світлани Остапи, і що звільнятися має тільки вона, на думку Міністра. Правда, є один нюанс. Члени Наглядової НСТУ не отримують зарплат на “Суспільному”. Я особисто святим духом поки не навчилась харчуватись. Думаю, так само як і інші колеги. Тому працюю за основним місцем роботи — в ІМІ”, — написала вона.
Звинувачення журналістів “UA: Перший”
Ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі “UA: Перший” Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України Володимира Зеленського.
За словами Барчук, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на етерах народних депутатів від фракції “Слуги народу”. Зокрема кандидати на етери узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в Офісі Зеленського.
Крім того, останнім часом ОПУ висуває редакції телеканалу умови й ставить ультиматуми щодо присутності “слуг народу” на етерах.
Барчук також зазначила, що певні колишні журналісти на Telegram-каналах займаються “інформаційним кілерством” на користь влади.
Співведучий шоу Павло Казарін згодом уточнив, що владу від медіа захищає, до прикладу, колишній член наглядової ради “Укрзалізниці”, народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко.
Той відповів на звинувачення журналіста на свою адресу. Детальніше — в матеріалі #Букв.
Реакція “Слуги народу”
Речниця фракції “Слуга Народу” Юлія Палійчук виступила з заявою, у якій запевнила, що депутати політсили відвідують “Зворотний відлік” не рідше ніж програми на інших телеканалах. Вона відкинула звинувачення в “особливому ставленні” до суспільного телеканалу.
“Якщо говорити про програму “Зворотний відлік”, то за останні 6 місяців наші спікери брали у ній участь 14 разів. Для порівняння: у програмі “Свобода слова” на каналі ICTV, яка теж виходить лише по понеділках, за той самий проміжок часу наші спікери були присутні 13 разів. … Тільки в цьому політичному сезоні були присутні голова партії, заступники голови фракції та інші представники монобільшості. Саме тому ми вважаємо, що говорити про якесь особливе ставлення до каналу чи програми просто несправедливо”, — заявилв вона.
Водночас вона наголосила, що “Слуга народу” вимагає від телеканалів, аби в студії “була хоча б мінімальна збалансованість та фаховість обговорення”.
“Просто некоректно говорити про бюджет без жодного незалежного експерта з бюджетних питань. Чи обговорювати плани парламенту, коли відсутні представники декількох фракцій або груп. Говорити про таку некоректність не означає керувати редакцією”, — додала Палійчук.
Речниця також наголосила, що всі процеси та позиції “синхронізуються у трикутнику “Монобільшість – уряд – Офіс Президента”.
Утім на звинувачення щодо висунення ультиматумів та погодження кандидатів на етери з контактною особою Михайла Подоляка в Офісі президента Палійчук не зреагувала.
Заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук у коментарі “Суспільному” заявила, що самостійно вирішує, чи брати участь у телевізійних ефірах.
“Я маю ще й інші справи, ніж провести три години в холодній студії до опівночі, а потім приходити на роботу на дев’ять чи вісім ранку”, – пояснила вона.
“Мені здається, потрібно, щоб і канал працював над тим, щоб хотіли всі фракції приходити й брати участь у цьому ефірі. Направду, я коли вважаю що тема адекватна моїй компетенції, і це може бути адекватна дискусія, я завжди приходжу і буду приходити”, – додала Кравчук.
Тиск на “UA: Перший”
Раніше Офіс президента випустив документальну стрічку “30 років незалежності. За лаштунками”, яка оповідає про творців свята тридцятиріччя відновлення Незалежності України. В центрі уваги — голова ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.
Фільм 24 вересня показали ICTV, “Інтер”, “Україна 24” та “Україна”, “1+1”. Також продемонстрував стрічку російськомовний державний телеканал “Дом”.
Наступного дня, 25 вересня, стрічку побачили й глядачі “UA: Перший”. Факт показу стрічки суспільним мовником обурив представників галузі. Зокрема, свою позицію висловила Наталія Лигачова, шеф-редакторка “Детектора медіа” (українська громадська організація, що займається інформуванням читачів стосовно найважливіших подій в українському і світовому інформаційному просторі та на медіаринку). Лигачова акцентувала й на тому, що стрічка містила дезінформацію.
30 вересня наглядова рада суспільного мовника обговорювала це питання, утім спільної заяви ухвалено не було.
Впродовж тижня жоден член правління або наглядової ради не висловив публічно думки стосовно доречності показу такого фільму на телеканалі “UA: Перший”.
Членкиня наглядової ради “Суспільного” Оксана Романюк та голова наглядової ради Світлана Остапа в коментарі #Буквам висловили власні позиції щодо показу стрічки. Обидві вважають цю стрічку піарною.
Член наглядової ради Лаврентій Малазонія у коментарі #Буквам висловив думку, що на членів правління мовника чинився тиск.
Питання щодо тиску на телеканал поставало під час засідання наглядової ради 30 вересня. Згідно з протоколом засідання, член наглядової ради у творчій сфері Євген Глібовицький зауважив, що не було конкретних дзвінків чи вимог показати цей фільм, однак тиском можуть бути не дзвінки чи певні дії конкретних посадовців, а низка обставин, на які впливають ці посадовці.
Після показу суспільним телеканалом “UA: Перший” піар-фільму Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності правління вирішило створити спеціальну колегію, що визначатиме, чи пускати в етер такі матеріали.
- Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях.
- Також повідомлялося, що в Офісі президента створять пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.
- У грудні 2020 року Володимир Зеленський порівняв журналістів українських Інтернет-видань з “жіночками”, що сидять на лавці біля під’їзду.
- 6 червня, в День журналістів, Зеленський вирушив з представниками медіа до лісу на велосипедах. На зустрічі були присутні близько 30 журналістів, серед них — BBC Україна, РБК-Україна, ТСН тощо.