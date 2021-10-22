Тиск на «Суспільне»: міністр Ткаченко виступив зі звинуваченнями на адресу голови наглядради

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у відповідь на прохання прокоментувати заяви суспільного мовника про тиск з боку Офісу президента виступив зі звинуваченнями на адресу голови наглядової ради НСТУ.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 22 жовтня, під час “Години запитань до Уряду” у Верховній Раді народна депутатка від “ЄС” Ірина Геращенко звернулася до урядовців з проханням зреагувати на заяви з боку журналістів суспільного мовника про тиск з боку Офісу президента.

Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив:

“Коли ми говоримо про суспільного мовника, потрібно вирішувати чесно питання. Ну не може бути керівник наглядової ради Суспільного мовника одночасно працівником інтернет-видання. Конфлікт інтересів. Ми про це не говоримо”.

Він не конкретизував в чому саме він вбачає конфлікт інтересів, а також жодним чином не зреагував на прохання прокоментувати заяви про тиск.

Реакція наглядової ради НСТУ

Український суспільний телерадіомовник об’єднує найстарші українські телеканали та радіостанції. Єдиним акціонером АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” є держава в особі Держкомтелерадіо.

Головою наглядової ради НСТУ з лютого поточного року є Світлана Остапа, заступниця шеф-редактора порталу “Детектор медіа”, що займається інформуванням читачів стосовно найважливіших подій в українському і світовому інформаційному просторі та на медіаринку.

Своєю чергою Світлана Остапа зазначила, що члени наглядової ради НСТУ не отримують зарплат, відповідно, їм слід мати інше джерело доходу.

У зв’язку з цим голова наглядради зазначила, що хотіла б почути пояснення від міністра культури щодо його репліки.

“Чому досі члени наглядової ради працюють на волонтерських засадах, а не отримують 300 тисяч гривень, як отримують колеги, приміром в “Укрзалізниці”. Тоді членам наглядової ради не довелося б працювати ще десь, щоб мати кошти на життя. Чому досі не ухвалені зміни до закону про Суспільне, які б дали можливість ефективніше працювати Суспільній телерадіокомпанії, а також членам НР отримувати кошти на відшкодування їхньої праці. І власне в чому саме вбачає пан міністр конфлікт інтересів, бо Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) такого не знайшло, і він прекрасно про це знає”, — зазначила Світлана Остапа в коментарі “Детектор медіа”.

Членкиня наглядради Оксана Романюк, яка за сумісництвом є очільницею “Інституту масової інформації”, також нагадала, що НР НСТУ не отримує зарплати.

“Міністр Ткаченко, мабуть, хоче, щоб всі члени наглядової “Суспільного” звільнилися з роботи. Не може ж бути, що це його лічная неприязнь до Світлани Остапи, і що звільнятися має тільки вона, на думку Міністра. Правда, є один нюанс. Члени Наглядової НСТУ не отримують зарплат на “Суспільному”. Я особисто святим духом поки не навчилась харчуватись. Думаю, так само як і інші колеги. Тому працюю за основним місцем роботи — в ІМІ”, — написала вона.