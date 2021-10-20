Президент України Володимир Зеленський переконаний, що заяви журналістки суспільного телеканалу "UA: Перший" Мирослави Барчук про тиск з боку Офісу президента є "хайпом".

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами на Черкащині.

Раніше сьогодні ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі “UA: Перший” Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України Володимира Зеленського.

У відповідь на прохання відреагувати на ці звинувачення Зеленський спершу зазначив, що йому про них невідомо:

“Яку заяву, вибачте? … Я перший раз… Вибачте, при всій повазі, я просто не знаю, хто така пані Барчук, не хочу нікого ображати”.

Також президент заявив, що його багато звинувачують в тиску.

“Я тисну на сьогодні вже на всіх. На олігархів тисну, на бізнес. Тепер пані Барчук”, — поскаржився він.

Крім цього, президент пообіцяв розібратися в цьому питанні.

“Якщо вона каже, що я їй особисто щось говорив чи голова Офісу… Тому що впливові люди в ОПУ, що займаються саме комунікаційними речами — це голова Офісу. Якщо голова Офісу Андрій Єрмак, він тут знаходиться, коли-небудь чув ім’я, яке ви сказали… Тоді це інша справа, я обов’язково розберуся“, — заявив Зеленський. “В цілому странно виглядає, що державне телебачення говорить про тиск з боку держави”, — додав Зеленський.

Тоді речник президент Сергій Никифоров зазначив, що жодних запитів щодо тиску з боку журналістки не надходило.

Коли у відповідь на уточнювальне запитання президента журналісти розповіли про зміст заяви Барчук, зокрема, про відмову депутатів від участі в шоу в етері суспільного мовника, президент звинуватив журналістку в спробі “похайпувати” та запевнив, що Офіс президента непричетний до будь-якого тиску на медіа.

“Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не узгоджуємо, жодних списків. Тим більше телеканалу “Суспільне телебачення”. Що стосується депутатів, то вони можуть ходити чи не ходити на ті чи інші етери. Мені здається, що вони свободні люди. Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції [“Слуга народу”] Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов’язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Він якщо скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов’язково, як солдати, повинні до вас приходити — окей”, — резюмував Зеленський.

Прощаючись з журналістами він зазначив: “Ну я зараз на вас не тиснув, щоб ви сюди прийшли? Дякую, до побачення”.

Звинувачення журналістів “UA: Перший”

За словами Барчук, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на етерах народних депутатів від фракції “Слуги народу”. Зокрема кандидати на етери узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в Офісі Зеленського.

Крім того, останнім часом ОПУ висуває редакції телеканалу умови й ставить ультиматуми щодо присутності “слуг народу” на етерах.

Барчук також зазначила, що певні колишні журналісти на Telegram-канали займають “інформаційним кілерством” на користь влади.

Співведучий шоу Павло Казарін згодом уточнив, що владу від медіа захищає, до прикладу, колишній член наглядової ради “Укрзалізниці”, народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко. Той відповів на звинувачення журналіста на свою адресу. Детальніше — в матеріалі #Букв.

Тиск на “UA: Перший”

Раніше Офіс президента випустив документальну стрічку “30 років незалежності. За лаштунками”, яка оповідає про творців свята тридцятиріччя відновлення Незалежності України. В центрі уваги — голова ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.

Фільм 24 вересня показали ICTV, “Інтер”, “Україна 24” та “Україна”, “1+1”. Також продемонстрував стрічку російськомовний державний телеканал “Дом”.

Наступного дня, 25 вересня, стрічку побачили й глядачі “UA: Перший”. Факт показу стрічки суспільним мовником обурив представників галузі. Зокрема, свою позицію висловила Наталія Лигачова, шеф-редакторка “Детектора медіа” (українська громадська організація, що займається інформуванням читачів стосовно найважливіших подій в українському і світовому інформаційному просторі та на медіаринку). Лигачова акцентувала й на тому, що стрічка містила дезінформацію.

30 вересня наглядова рада суспільного мовника обговорювала це питання, утім спільної заяви ухвалено не було.

Впродовж тижня жоден член правління або наглядової ради не висловив публічно думки про доречність показу такого фільму на телеканалі “UA: Перший”.

Членкиня наглядової ради “Суспільного” Оксана Романюк та голова наглядової ради Світлана Остапа в коментарі #Буквам висловили власні позиції щодо показу стрічки. Обидві вважають цю стрічку піарною.

Член наглядової ради Лаврентій Малазонія у коментарі #Буквам висловив думку, що на членів правління мовника здійснювався тиск.

Питання щодо тиску на телеканал поставало під час засідання наглядової ради 30 вересня. Згідно з протоколом засідання, член наглядової ради у творчій сфері Євген Глібовицький зауважив, що не було конкретних дзвінків чи вимог показати цей фільм, однак тиском можуть бути не дзвінки чи певні дії конкретних посадовців, а низка обставин, на які впливають ці посадовці.

Після показу суспільним телеканалом “UA: Перший” піар-фільму Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності правління вирішило створити спеціальну колегію, що визначатиме, чи пускати в етер такі матеріали.