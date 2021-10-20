Після заяви ведучої ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослави Барчук, яка звинуватила Офіс президента Володимира Зеленського в тиску, співведучий шоу Павло Казарін уточнив, що владу від медіа захищає колишній член наглядової ради "Укрзалізниці", народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, Мирослава Барчук наголосила, що Офіс Зеленського давно і жорстко контролює присутність на етерах народних депутатів від фракції “Слуги народу”. Зокрема кандидати на етери узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в Офісі Зеленського.

Крім того, останнім часом ОПУ висуває редакції телеканалу умови й ставить ультиматуми щодо присутності “слуг народу” на етерах.

Вона також додала, що у вівторок редакція ток-шоу отримала “від людей Єрмака” звинувачення, що на етері не було представників монобільшості й що це “недотримання журналістських стандартів”.

Своєю чергою, Казарін уточнив, що звинувачення в тому, що “Зворотний відлік” нібито не дотримується балансу думок, озвучив Сергій Лещенко.

“Колишній журналіст”, який тепер захищає владу від медіа, – це Сергій Лещенко. Сергій записав відео, в якому звинуватив “Зворотний відлік” в тому, що ми не покликали на етер представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми звали “слуг”, але вони стали нав’язувати нам свій “стоп-лист”. Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами й сказали про це на самому початку програми. Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і керівну партію. Чудова відданість. Піховшек би вами пишався”, – наголосив він.

У своєму відеоблозі на YouTube Лещенко дійсно звинуватив “Зворотний відлік” в заангажованості.

“Це було сумне видовище. Це мене засмучує як громадянина, з моїх податків це утримується, як журналіста, все-таки я фаховий журналіст, і як глядача, я споживач цієї інформації… Мова не йде про жоден баланс думок. У студії не було жодного представника тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було ні представника влади, ні “Слуг народу”, нікого не було”, – заявив він.

(На відео з 1:40)

Крім того, Каразін відповів і на звинувачення Лещенка в тому, що телеканал фінансують платники податків.

Він зазначив, що Лещенко “забув згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова”.

“Сергій, ви сказали, що нашу програму фінансують платники податків. Тільки забули згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова. А ось ви як раз живете на наші податки. І тому у мене лише одне питання. Вам не соромно?” – додав Каразін.

Варто зазначити, що 22 вересня стало відомо, що Кабінет Міністрів України не подовжив контракт з головою наглядової ради “Укрзалізниці” Шевкі Аджунером та її членами: Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим і Андреасом Матьє.

Лещенко був членом наглядової ради “Укрзалізниці” з грудня 2019 року.

Згідно з поданими ним деклараціями “про суттєві зміни в майновому стані” за лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року, в “Укрзалізниці” Лещенко отримує щомісяця більш ніж 332 тисячі гривень.