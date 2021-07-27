Олімпійська чемпіонка, найтитулованіша гімнастка США Сімона Байлс відмовилася продовжувати участь в фіналі командних змагань через стрес, пов'язаний із високими очікуваннями від неї.

Про це повідомляє американський телеканал NBC та газета The New York Times.

У вівторок, на четвертий день Олімпіади, відбувся фінал командних змагань з гімнастики. Росія завоювала золото, США — срібло, Велика Британія — бронзу.

Зі змагань знялася американська спортсменка Сімона Байлс. Чотириразова олімпійська золота медалістка брала участь в змаганнях з опорного стрибку. Вона сильно спіткнулася під час приземлення. Її результат виявився найгіршим у першій зміні.

Після інциденту Байлс пішла разом з лікарем команди. Далі замість неї виступила запасна американок Джордан Чайлз. Байлс згодом повернулася на майданчик в спортивному костюмі, щоб підбадьорювати свою команду.

У заяві USA Gymnastics спочатку повідомляли про те, що 24-річна гімнастка знялася через проблеми зі здоров’ям. Пізніше тренер Байлс підтвердив, що “фізично вона у порядку”.

Зірка американської збірної пояснила, що відчуває стрес та тиск від того, що є найкращою гімнасткою в історії США.

Коментуючи своє рішення, Байлс зазначила: “Фізично я почуваюся добре. Емоційно це залежить від часу і моменту. Приїхати на Олімпіаду і стати головною зіркою — нелегкий подвиг”.

“Я в порядку. Просто супер розчарована. Але дуже пишаюся цими дівчатами, і тепер ми срібні медалісти — те, що ми будемо цінувати вічно. Ми сподіваємося, що Америка як і раніше любить нас”, — казала вона також.

В Instagram спортсменка зазначила, що день участі в попередніх змаганнях “був непростим днем ​​і не кращим з тих, що вона пережила”.

“Я дійсно відчуваю, що часом на моїх плечах лежить тягар світу. Я знаю, що відмахувався від цього і створюю враження, що тиск на мене не діє, але, чорт забирай, іноді це важко, хахаха! Олімпіада — це не жарт! Але я радію, що моя сім’я змогла бути зі мною віртуально — вони значать для мене весь світ!”, — написала вона.

Спортсмени з Росії показували гарний результат, що теж впливало на стан американських спортсменів, які прагнули зберегти свій безперечний успіх в спорті.

У 2016 році Байлс виграла 5 медалей на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро (3 золотих та 1 бронзову в особистих змаганнях, золоту у складі команди). Тогорічна збірна США отримала назву “Фінальна п’ятірка”.

Байлс є найтитулованішою гімнасткою США і вважається найвизначнішою гімнасткою всіх часів. Вона є п’ятикратною чемпіонкою світу в абсолютній першості, триразовою — у вправах на колоді, дворазовою з опорного стрибку, семиразовою абсолютною чемпіонкою США.

Байлс — шоста жінка, яка завоювала титули в особистому змаганні на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, і перша гімнастка після українки Лілії Подкопаєвої, яка одночасно володіє обома титулами. За загальною кількістю нагород з Олімпійських ігор та чемпіонатів світу (30 медалей) Байлс займає друге місце в історії спортивної гімнастики, поступаючись тільки українці Ларисі Латиніній.

Перед заходом у вівторок вона сказала, що почала “боротися з усіма цими демонами”, але не може їх стримати.

“Врешті-решт, я повинна робити те, що було правильним для мене. Це просто відстій, що це сталося на Олімпійських іграх”, — зазначила вона.

Наразі невідомо, чи братиме Байлс участь в індивідуальних змаганнях в четвер, де вона є чинною чемпіонкою.