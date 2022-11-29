Про це Петро Порошенко розповів на своєму каналі у YouTube.

Петро Порошенко разом із волонтерами купив для деокупованого Херсона хлібопекарське обладнання. Зокрема два комплекти техніки для випікання хліба, які найближчим часом будуть доставлені й змонтовані в обласному центрі, а також потужний генератор, що забезпечить цю техніку струмом.

“Що зараз потрібно Херсону? Потрібна електроенергія, потрібне тепло, потрібні продукти харчування. І в першу чергу свіжий хліб. Його не вистачає по всій країні у зв’язку з тим, що більшість пекарень потребують електричної енергії. Але в Херсоні – особливо. Тому наша команда – ГО “Справа Громад”, Фонд Порошенка, ГО “Res_Publica. Брати по Зброї” – вирішила купити обладнання, генератор та запустити у Херсоні мініпекарню”, – зазначив Петро Порошенко.

А також додав, що серед хлібопекарського обладнання є два тістоміси, дві пічки, а також потужний генератор для пекарні, яка буде забезпечувати Херсон свіжим хлібом, поки не буде налагоджено роботу державних й муніципальних інституцій.

“Прямо зараз ця техніка їде для монтажу. У Херсоні вже знайдено приміщення, воно оглянуте, підведено воду, готові позиції для встановлення генератора, знайдено фахівців, які будуть займатися випічкою хліба. Є волонтери – наша херсонська “Справа Громад”, яка пережила цю окупацію. І я сподіваюся, що через декілька днів ми зможемо дати херсонцям першу продукцію”, – розповів п’ятий президент України.

Крім того, Петро Порошенко повідомив, що у Херсоні активісти громадської організації “Справи Громад” розгорнули намети з пунктами обігріву, де є мінігенератори, які будуть забезпечувати Старлінки для того, щоб давати зв’язок.