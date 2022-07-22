Про це в інтерв’ю американському виданню Bloomberg розповів генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

“Ми наполегливо працюємо над завершенням нашої присутності в Росії, але я не думаю, що це станеться протягом наступного кварталу”, — сказав Яцек Ольчак.

За його словами, компанія зможе покинути російський ринок приблизно до кінця 2022 року. Також він зазначив, що це досить складний процес.

У березні компанія заявила, що працює над варіантами виходу з ринку Російської Федерації через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що нещодавно виробники алкогольних напоїв Beam Suntory та Edrington заявили, що вийдуть з ринку РФ. Компанії продадуть спільне підприємство Maxxium Russia місцевому керівництву.

На початку березня компанії зупинили постачання алкоголю до Росії через вторгнення до України. Згодом вони стали “переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу”.

Довідка. Philip Morris International Inc. (PMI) – американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу. Входила до складу Altria Group. 28 березня 2008 Філіп Морріс Інтернешнл була виділена у незалежну компанію. Штаб-квартира розташована в Лозанні (Швейцарія). Найбільш відомим та найбільш продаваним продуктом є Marlboro. В Україні філія компанії відкрилася 1993 року — “Філіп Морріс Україна”.