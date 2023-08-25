Після звернення громадськості Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку Міжнародних спонсорів війни дві транснаціональні тютюнові компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International, які продовжують працювати в рф і таким чином підтримують війну проти України.

Компанія Philip Morris International відома брендами: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS(використовуються з пристроями IQOS). Japan Tobacco International випускає продукцію під брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» та інші.

Відтепер ці компанії потрапляють до відомої бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії. Коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображається в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто захоче співпрацювати з PMI та JTI, бачитиме, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово.

Громадська організація «Життя» у липні 2023 року зверталася до НАЗК із закликом визнати 3 тютюнові компанії — British American Tobacco, Japan Tobacco International та Philip Morris International — Міжнародними спонсорами війни та внести їх до відповідного реєстру. Четверта транснаціональна тютюнова компанія ImperialTobacco формально покинула росію, проте її тютюнові бренди продовжують випускатися на фабриці в рф.

Підтримка російського бюджету зі сторони тютюнових компаній є колосальною: за інформацією Київської школи економіки усі три компанії входять до п’ятірки компаній з найвищим доходом у росії за 2022 рік. Зокрема, дохід за 2022 рік Philip Morris сягає $7,888 млрд, Japan Tobacco International — $7,358 млрд, British American Tobacco — $4,233 млрд. Більше того, компанії входять до числа тих, які найбільше користають з військової агресії рф проти України та протягом 2022 року змогли збільшити свій дохід: Japan Tobacco International на $1,518 млрд порівняно з 2021 роком, Philip Morris International — на $613 млн.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Компанія JTI теж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 мільярдів доларів у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.

Раніше команда ГО «Життя» підрахувала, скільки зброї зміг купити уряд росії за податки, сплачені тютюновими компаніями у 2022 році. За даними The Telegraph за 8 місяців з початку повномасштабного вторгенння росії в Україну тютюнова індустрія сплатила в бюджет рф майже £7 млрд (майже $9 млрд).

Як і у зверненні, ГО «Життя» закликає додати до списку Міжнародних спонсорів війни компанію BritishAmerican Tobacco, заява якої про наміри вийти з ринку не є правдоподібною та жодним чином не скасовує факту присутності компанії в рф та сплати податків. Нагадаємо, за 2022 рік BTI наростила свій дохід в росії на 562 мільйони доларів порівняно з 2021 роком.

Команда ГО «Життя» переконана, що Кабінет Міністрів України має зупинити будівництво нової тютюнової фабрики Philip Morris International, оскільки компанія вже є визнаним Міжнародним спонсором війни проти України. Більше того, «PMI россия» зневажає територіальну цілісність України, вказуючи окуповану частину АР Крим частиною рф.

Наголошуємо, будь-яка тютюнова продукція є надзвичайно шкідливою та загрозливою для здоровʼя людини. Щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну, помирає понад 130 тисяч українців.