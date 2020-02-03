Стурбованість законопроєктом Міністерства культури про боротьбу з дезінформацією висловили члени комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з фракції "Слуга народу".

Заяву опублікував голова комітету нардеп Олександр Ткаченко в Facebook.

Депутати підкреслили, що розуміють виклики, які стоять перед Україною в зв’язку з гібридною війною, і цінують зусилля колег з Мінкульту.

У той же час, вони заявили, що кілька аспектів законопроєкту викликають їх занепокоєння:

– непропорційний рівень покарань і криміналізація частини діяльності журналістів;

– поява органу, уповноваженого Кабміном, з широкими можливостями для регуляції свободи слова;

– поділ журналістів на тих, хто увійде в запропоновану в законопроєкті асоціацію і тих, хто не захоче;

– принцип правової визначеності при тлумаченні терміну “дезінформація” і відповідність змісту і обсягу цього терміна сучасним викликам;

– принцип пропорційності покарання за вчинене правопорушення, в тому числі, включення занадто широкого кола громадян, на яких поширюється дія запропонованого законопроєкту.

Депутати вважають, що такі методи можуть призвести до наступу на свободу слова. Вони закликали експертів і професійне співтовариство знайти шляхи вирішення викликів, які стоять перед суспільством, і заявили про готовність дати Мінкульту висновки щодо законопроєкту та взяти участь в роботі над ним.

Під заявою вказані імена депутатів Олександра Ткаченка, Євгенії Кравчук, Микити Потураєва, Гео Лероса, Єлизавети Богуцької, Андрія Бобляха.