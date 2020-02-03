Заяву опублікував голова комітету нардеп Олександр Ткаченко в Facebook.
Депутати підкреслили, що розуміють виклики, які стоять перед Україною в зв’язку з гібридною війною, і цінують зусилля колег з Мінкульту.
У той же час, вони заявили, що кілька аспектів законопроєкту викликають їх занепокоєння:
– непропорційний рівень покарань і криміналізація частини діяльності журналістів;
– поява органу, уповноваженого Кабміном, з широкими можливостями для регуляції свободи слова;
– поділ журналістів на тих, хто увійде в запропоновану в законопроєкті асоціацію і тих, хто не захоче;
– принцип правової визначеності при тлумаченні терміну “дезінформація” і відповідність змісту і обсягу цього терміна сучасним викликам;
– принцип пропорційності покарання за вчинене правопорушення, в тому числі, включення занадто широкого кола громадян, на яких поширюється дія запропонованого законопроєкту.
Депутати вважають, що такі методи можуть призвести до наступу на свободу слова. Вони закликали експертів і професійне співтовариство знайти шляхи вирішення викликів, які стоять перед суспільством, і заявили про готовність дати Мінкульту висновки щодо законопроєкту та взяти участь в роботі над ним.
Під заявою вказані імена депутатів Олександра Ткаченка, Євгенії Кравчук, Микити Потураєва, Гео Лероса, Єлизавети Богуцької, Андрія Бобляха.
- Раніше Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.
- Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір також висловив стурбованість з приводу законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством культури.
- Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що законопроєкт щодо протидії дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа.