Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки прем'єра Олексія Гончарука були на комп'ютерах телеканалу "1+1".

Про це розповів у коментарі #Буквам один із депутатів “Слуги народу” після зустрічі з президентом.

“Дубінський (нардеп Олександр Дубінський, – ред.) підняв цю тему. Спочатку вони все заперечували. Потім президент сказав, що у нього є 100 % дані, що ці записи були на комп’ютерах каналу. Потім Ткаченко сказав: а що такого, що вони там були. Це, мовляв, журналістська робота. На що Зеленський відповів, що журналістська робота – це сказати, що було незаконне прослуховування, і оприлюднити, а не монтувати і викидати в Мережу”, – розповів депутат на умовах анонімності.

У той же час президент повідомив, що попросить главу Служби безпеки Івана Баканова провести брифінг щодо вчорашніх обшуків.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.