Про це розповів у коментарі #Буквам один із депутатів “Слуги народу” після зустрічі з президентом.
“Дубінський (нардеп Олександр Дубінський, – ред.) підняв цю тему. Спочатку вони все заперечували. Потім президент сказав, що у нього є 100 % дані, що ці записи були на комп’ютерах каналу. Потім Ткаченко сказав: а що такого, що вони там були. Це, мовляв, журналістська робота. На що Зеленський відповів, що журналістська робота – це сказати, що було незаконне прослуховування, і оприлюднити, а не монтувати і викидати в Мережу”, – розповів депутат на умовах анонімності.
У той же час президент повідомив, що попросить главу Служби безпеки Івана Баканова провести брифінг щодо вчорашніх обшуків.
Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.
У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
- “1+1” пов’язує обшуки, які провела СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.
- Під час обшуків у редакції спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1” правоохоронці вилучили у журналістів 2 системних блоки.
- Одночасно з обшуками в редакції “1+1” правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання двох журналістів і колишнього співробітника телеканалу.
- Глава комітету з питань свободи слова, депутат від “Опозиційної платформи – “За життя” Нестор Шуфрич анонсував екстрене засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова.
- Глава СБУ Іван Баканов заявив про те, що обшуки в офісі телеканалу “1+1” є необхідними слідчими заходами і не є тиском на ЗМІ.