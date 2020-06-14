Сюжет, що вийшов в розпал президентських перегонів на телеканалі «1 + 1» про те, що Петро Порошенко, нібито вбив свого брата, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав "спірним".

Про це в ефірі програми “Мокрик по живому” сказав міністр культури та інформаційної політики Александр Ткаченко, який раніше очолював телеканал “1+1”.

“Той сюжет я відношу до спірних прикладів журналістики”, – сказав Ткаченко.

Йдеться про сюжет, в якому “1+1” заявили, що Петро Порошенко причетний до вбивства свого брата із залученням молдавської мафії.

“Я б хотів, щоб відповіли також і на запитання стосовно величезної кількості маніпуляцій, які виходили щодо Зеленського на каналах умовної групи Порошенка. Ми багато чуємо про один конкретний факт, в одній програмі з цитатою людини із розмови про те, що за тим, що каже певна людина, є така історія. Можна звертати увагу на один поодинокий факт, який є дискусійним і можна концентруватися на ньому, але я хотів би, щоб ми звертали увагу на багато інших фактів”, – додав Ткаченко.

При цьому, вони посилалися на главу молдавської проросійської партії Ренато Усатого, який живе в Москві, і проти якого Кишинів порушив кримінальну справу.

Сюжет вийшов в розпал передвиборної кампанії. Його показали 23 березня 2019 го в програмі “Українські сенсації: 50 відтінків Петра Порошенко”.