Про це він заявив в ефірі “НВ”.
“Насправді, декорації мають використовуватися під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки у людей виникло питання, де вони розміщені, їх просто перемістили”, – розповів Ткаченко.
За його словами у встановленні радянських інсталяцій немає великої трагедії. Крім того, Ткаченко прокоментував встановлення сцени на місці масових поховань у Маріїнському пару.
“Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції, тому що КМДА давала дозвіл на будівництво там сцени”, — наголосив Ткаченко.
Міністр культури переконаний, що таким чином КМДА просто намагається здійняти чергову хвилю хайпу.
Нагадаємо, що вчора у Маріїнському парку на місці поховання учасників революції 1917-1921 років встановили сцену до Дня Незалежності.
На меморіальній табличці пам’ятного знака зазначається, що його встановили “героям Великої Жовтневої Соціалістичної революції – робітникам і солдатам, які загинули смертю хоробрих в боях за владу Рад у місті Києві 11-13 листопада 1917 року”.
- 17 серпня зранку на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили декорації, що відбивали радянську епоху. Серед декорацій — вуличні автомати для газованої води, дитяча машинка, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Встановили також імітації квартир із “совковим” ремонтом і меблями. Ці декорації затулили портрети героїв Небесної Сотні, яких вбили під час Революції Гідності у 2013-14 роках. В соцмережах ділилися обуренням із самого ранку.
- У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.
- Раніше повідомляли, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.