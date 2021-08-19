Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко переконаний, що обурення суспільства щодо інсталяцій до Дня Незалежності України на Алеї Героїв Небесної Сотні та встановлення сцени на меморіалі Братської могили це лише хвиля хайпу.

Про це він заявив в ефірі “НВ”.

“Насправді, декорації мають використовуватися під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки у людей виникло питання, де вони розміщені, їх просто перемістили”, – розповів Ткаченко.

За його словами у встановленні радянських інсталяцій немає великої трагедії. Крім того, Ткаченко прокоментував встановлення сцени на місці масових поховань у Маріїнському пару.

“Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції, тому що КМДА давала дозвіл на будівництво там сцени”, — наголосив Ткаченко.

Міністр культури переконаний, що таким чином КМДА просто намагається здійняти чергову хвилю хайпу.

Нагадаємо, що вчора у Маріїнському парку на місці поховання учасників революції 1917-1921 років встановили сцену до Дня Незалежності.

На меморіальній табличці пам’ятного знака зазначається, що його встановили “героям Великої Жовтневої Соціалістичної революції – робітникам і солдатам, які загинули смертю хоробрих в боях за владу Рад у місті Києві 11-13 листопада 1917 року”.