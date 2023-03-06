Про це повідомив голова “Братства” Дмитро Корчинський.
Українські воїни неодноразово брали участь в акціях щодо звільнення Лаври та виступали проти перебування там представників МП, ще до повномасштабного вторгнення РФ.
Це так природньо, що саме там вони мали бути відспівані, вони християни… В цьому випадку це було б символічно”, – зазначив голова “Братства”.
Багато високопосадовців підтримали пропозицію та звернулися до глави Мінкульту. Ткаченко запевнив усіх, що відспівування відбудеться в Успенському соборі Лаври. Проте, вже надвечір 6 березня скасував дозвіл без обгрунтування рішення.
Корчинський зазначив, що “Ткаченко вирішив, що загиблі бійці не гідні”.
Православна Церква України одразу прийшла на допомогу й організувала церемонію у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Зауважимо, відспівування Святоши, Непийпива, Тарасія та Аполлона відбудеться в Михайлівському соборі об 11.30.
Раніше Дмитро Корчинський повідомив, що прощання з бійцями диверсійної групи Братства, які загинули в бою на Брянщині відбудеться 7 березня об 11.00 в Успенському соборі Лаври. Тоді він вислови вдячність Міністерству культури “за можливість здійснити панахиду в цьому історичному місці”.
Раніше Дмитро Корчинський повідомив, що прощання з бійцями диверсійної групи Братства, які загинули в бою на Брянщині відбудеться 7 березня об 11.00 в Успенському соборі Лаври. Тоді він вислови вдячність Міністерству культури “за можливість здійснити панахиду в цьому історичному місці”.
Наприкінці грудня 2022 року стало відомо про те, що в Брянській області РФ загинули четверо українських військових із диверсійної групи “Братство”: Максим Михайлов (“Непийпиво”), Юрій Горовець (“Святоша”), Тарас Карпюк (“Тарасій”) та Богдан Лягов (“Аполлон”).
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