Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не підтримує заборону фільмів і серіалів з російськими акторами, які побували в окупованому Криму.

Про це він заявив в ефірі hromadske.

За словами Ткаченка, він хоче чітких правил, які регулюватимуть – за яких умов артистів додавати до “чорних списків”.

Міністр заявив, що зараз “чорні списки” складають по принципах, які ніхто не визначав, які “склалися історично”.

Ткаченко заявив, що за попередньої влади ні СБУ, ні прем’єр, ні президент не могли відповісти, за якими правилами діячі культури потраплять в “чорні списки” і фільми з ними забороняють.

“А виявляється, вони є в головах тих людей, які приймали рішення. Як це робилося — СБУ складає списки людей, яким заборонено в’їзд в Україну, він чомусь автоматично переходить у так звані “чорні списки” Мінкульту і далі до Держкіно, яке виносить заборону на показ візуального продукту на території України згідно зі списком СБУ, який стосується зовсім іншого питання”, – сказав Ткаченко.

На думку голови відомства, поїздка людини до окупованого Криму не може автоматично означати, що вона визнає та підтримує анексію, тому що в тому числі багато українців з підконтрольної території туди їздять.

Ткаченко заявив, що не бачить від російських акторів, які з’їздили до Криму, загрози національній безпеці України.

“Я не вважаю, що ці люди підтримують агресивну анексію Криму, що вони є ворогами для України, становлять національну загрозу для України аж до тої міри, що потрібно забороняти їхні фільми тут”, – сказав голова Мінкульту.

Однак, за словами Ткаченка, якщо проти людей заведені кримінальні справи й вони агресивно виступають проти України – вони мають потрапити в “чорні списки”.

“Якщо проти людей заведені кримінальні справи й ми очевидно вважаємо таких товаришів як Пореченков, Михалков чи Охлобистін людьми, які виступають агресивно проти України, безперечно такі люди мають бути занесені в усі “чорні списки”, в тому числі щодо заборони показу їхніх творів на екранах”, – сказав він.