Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню Lb.ua.
“Для себе особисто виключаю (можливість українсько-російської ко-продукції в сфері кіно, – ред.). Але заборонити таку ко-продукцію приватним продюсерам я не можу. Якщо хтось з цих продюсерів вбачає можливим для себе і вигідним продавати ці серіали в Росію, юридично їм це не заборониш. Це розвиток української індустрії у першу чергу”, – зазначив він.
При цьому Ткаченко виступив проти, щоб спільні проєкти з РФ отримували держфінансування з бюджету України.
“Я буду проти. Це не для використання державних коштів”, – заявив він.
- Олександр Ткаченко вважає, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.