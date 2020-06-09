Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню Lb.ua.

“Для себе особисто виключаю (можливість українсько-російської ко-продукції в сфері кіно, – ред.). Але заборонити таку ко-продукцію приватним продюсерам я не можу. Якщо хтось з цих продюсерів вбачає можливим для себе і вигідним продавати ці серіали в Росію, юридично їм це не заборониш. Це розвиток української індустрії у першу чергу”, – зазначив він.

При цьому Ткаченко виступив проти, щоб спільні проєкти з РФ отримували держфінансування з бюджету України.

“Я буду проти. Це не для використання державних коштів”, – заявив він.