Про це в ефірі програми “Мокрик по живому” сказав міністр культури та інформаційної політики Александр Ткаченко, який раніше очолював телеканал “1+1”.
“Той сюжет я відношу до спірних прикладів журналістики”, – сказав Ткаченко.
Йдеться про сюжет, в якому “1+1” заявили, що Петро Порошенко причетний до вбивства свого брата із залученням молдавської мафії.
При цьому, вони посилалися на главу молдавської проросійської партії Ренато Усатого, який живе в Москві, і проти якого Кишинів порушив кримінальну справу.
Сюжет вийшов в розпал передвиборної кампанії. Його показали 23 березня 2019 го в програмі “Українські сенсації: 50 відтінків Петра Порошенко”.
- Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно служити підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.