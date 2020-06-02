Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко в разі призначення на посаду міністра культури України перш за все планує зайнятися вирішенням нагальних фінансових проблем відомства.

Про це він розповів сьогодні в коментарі журналістам, повідомляє агентство “Укрінформ”.

Ткаченко нагадав, що ще має бути внесено подання на його призначення.

“Має бути процедура (призначення на посаду міністра, – ред.) – відповідне подання від Кабінету Міністрів. У нас завтра комітет, якщо подання буде, воно буде розглядатися на комітеті і лише після цього виноситися до зали Верховної Ради”, – зазначив нардеп.

Він також розповів про перші заплановані дії на посаді міністра.

“Ми змушені були перейматися багатьма проблемами, які є в міністерстві. Те, що ми очевидно бачимо на сьогодні, – це необхідність допомоги культурі і креативним індустріям. Секвестр бюджету відбувся, на жаль, усі ці індустрії і культура в цілому знаходяться сьогодні у не найкращому становищі. І найголовніше для нас питання – це питання виживання і можливості поставити культуру і культурні індустрії на ноги через економічну кризу, викликану коронавірусом”, – наголосив Ткаченко.

У цьому контексті він поінформував, що, наприклад, обленерго починають відключати музеї від електрики за борги.

“Це ненормально і, очевидно, що це на порядку денному в першу чергу. Якщо вирішимо це питання, будемо говорити потім і про наступні кроки”, – заявив Ткаченко.

Після вирішення фінансових проблем він має намір завершити реформування галузі.

“Безперечно, речі, які пов’язані із завершенням реформування цієї галузі, в тому числі створення інституціональних агентств, теж на порядку денному, але для початку потрібно вирішити фінансові проблеми”, – підсумував нардеп.