Міністр культури України Олександр Ткаченко визнав, що під час війни на Донбасі у російської компанії були придбані права на сценарій серіалу "Ментівські війни", який продюсував він сам.

Про це міністр розповів в інтерв’ю виданню Lb.ua.

Так, Ткаченко підтвердив, що був продюсером серіалу “Ментівські війни. Київ”, який вийшов на екрани в 2017 році. Його виробництвом займалася “1+1 Продакшен” на замовлення телеканалу “2+2”.

“Це не римейк. Ми купляли права на сценарій”, – заявив Ткаченко, коментуючи зйомки.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що українська компанія під час війни з Росією заплатила російській компанії за сценарій, очільник Мінкультури відповів: “Так”.

При цьому Ткаченко запевнив, що ще в 2014 році припинив займатися зйомками серіалів для російських телеканалів. Водночас він “не бачить проблеми” у купівлі “хороших сценаріїв”, навіть у Росії.

“Умене багатий досвід зйомок серіалів, в тому числі для російських телеканалів, але ще в квітні 2014 року я з цього бізнесу вийшов. Я не знаю, хто ще з продюсерів припинив співпрацю з росіянами. Але це було моє свідоме рішення. З іншого боку, я вважаю, що якщо є хороші сценарії, вони є незалежно від географії – в Америці, Бразилії чи навіть у Росії. І ми можемо знімати за ними тут, в Україні, з українськими акторами, з українськими режисерами, вкладаючи кошти в українську економіку, в український талант. Я не бачу в цьому проблеми”, – наголосив міністр.

Як повідомлялося, серіал “Ментівські війни. Київ” є адаптацією російського телесеріалу. Головні ролі в ньому виконали: Роман Мацюта, Олексій Смолка, Людмила Барбір, Дар’я Трегубова, Сергій Дерев’янко та інші.

Події серіалу розгортаються в Києві до появи Національної поліції, під час хвилі резонансних злочинів. За розслідування заплутаних справ береться кращий оперативник міста майор Віктор Таран. Оголосивши війну кримінальному світу, він переходить дорогу керівництву, кримінальним авторитетам і заздрісним колегам.

Серіал виходив російською мовою.

У РФ серіал виробляла студія “Панорама” на замовлення ТОВ “Форвард-Фільм”.