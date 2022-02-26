Про це повідомив міністр культури у Facebook.
Серед каналів у списку: “Первый канал”, “Звезда”, “ТНТ”, “Россия сегодня”, “Рен ТВ” та інші.
Наголошується, що всі вони – інструменти російської пропаганди, на яких транслюються фейки та дезінформація Кремля. Споживати інформацію з них – небезпечно для інфопростору й України, і всього світу.
У тексті листа зазначається, що Збройні сили України ведуть запеклі бої, відбиваючи атаки російської армії по всій нашій країні, гинуть невинні люди, країна руйнується. Це відбувається сьогодні, у XXI столітті в демократичній країні в центрі Європи.
Водночас поряд із військовою агресією по всій Україні Росія здійснює агресію в інформаційній сфері не лише всередині нашої країни, а й у всьому світі. Відверта брехня та дезінформація поширюються через російські пропагандистські канали, доступні для перегляду в інтернеті, діяльність яких становить глобальну загрозу. Такі дії Росії є цинічними й виходять за межі норм міжнародного права та людської моралі.
Дезінформація, фейки та озброєна брехня є основними інструментами Кремля для виправдання, підтримки та ухилення від санкцій за його незаконне та обурливе вторгнення в Україну, — наголошується у зверненні.
Кремлівська дезінформація, дезінформація та обурлива брехня підживлюють їхню причину вторгнення в Україну.
“Міністерство культури та інформаційної політики України просить активної підтримки блокування доступу до каналів пропаганди держави-агресора не лише в Україні, а й у всьому світі, перелік яких наведено у додатку. Сподіваємося на вашу швидку та конкретну відповідь. Блокуючи кремлівську машину брехні, ви зробите великий внесок у сповільнення вторгнення Кремля в Україну”, – підписав лис Ткаченко.
- Нагадаємо, Збройні сили України попереджають про можливість фейкових дзвінків з номерів військовослужбовців близьким та рідним з невірогідною інформацією про їх становище та місце перебування.
- Раніше повідомлялось, схоже, що РФ публікує неправдиві повідомлення про капітуляцію українських військ з метою “знеохотити українські сили та спонукати до капітуляції за допомогою дезінформації.
- Також ворог поширює у соцмережах повідомлення про те, що о 23:30 сьогодні необхідно вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях, виявилось, що це фейк.
- Відомо, що наразі форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили повідомлення від ворожих агентів загарбника.