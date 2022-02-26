Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі на тлі російської агресії в Україні.

Про це повідомив міністр культури у Facebook.

Серед каналів у списку: “Первый канал”, “Звезда”, “ТНТ”, “Россия сегодня”, “Рен ТВ” та інші.

Наголошується, що всі вони – інструменти російської пропаганди, на яких транслюються фейки та дезінформація Кремля. Споживати інформацію з них – небезпечно для інфопростору й України, і всього світу.

У тексті листа зазначається, що Збройні сили України ведуть запеклі бої, відбиваючи атаки російської армії по всій нашій країні, гинуть невинні люди, країна руйнується. Це відбувається сьогодні, у XXI столітті в демократичній країні в центрі Європи.

Водночас поряд із військовою агресією по всій Україні Росія здійснює агресію в інформаційній сфері не лише всередині нашої країни, а й у всьому світі. Відверта брехня та дезінформація поширюються через російські пропагандистські канали, доступні для перегляду в інтернеті, діяльність яких становить глобальну загрозу. Такі дії Росії є цинічними й виходять за межі норм міжнародного права та людської моралі.

Дезінформація, фейки та озброєна брехня є основними інструментами Кремля для виправдання, підтримки та ухилення від санкцій за його незаконне та обурливе вторгнення в Україну, — наголошується у зверненні.

Кремлівська дезінформація, дезінформація та обурлива брехня підживлюють їхню причину вторгнення в Україну.