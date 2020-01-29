У Тристоронньої контактній групі досягли домовленості про відновлення пошуку зниклих без вести на Донбасі.

Про це повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ на своїй сторінці в Facebook.

“Досягнуто домовленості щодо відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ в Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста”, – йдеться в повідомленні.

В той же час вона також додала, що в гуманітарній підгрупі ТКГ триває робота по взаємному звільненню утримуваних осіб.

Крім того, Оліфер написала, що Мартін Сайдік закінчив свою роботу представника ОБСЄ в ТКГ і передав свої повноваження швейцарцю Хайді Грау.

Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.