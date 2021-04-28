На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було узгоджено ідею встановлення перемир'я на Великдень (християни східного обряду відзначатимуть його 2 травня). Але жодних документів узгоджено не було.

Про це проінформували у пресслужбі делегації України в ТКГ.

Головною темою обговорення на рівні глав делегацій стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Наближення Великодніх свят, як зазначається, стало додатковим аргументом.

“Сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею встановлення “великоднього перемир’я”. Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.

Згодом в етері телеканалу “Україна 24” речник делегації Олексій Арестович повідомив, що текст спільної заяви щодо встановлення перемир’я не було узгоджено.

“Всі сторони домовилися, що треба встановлювати великоднє перемир’я. І ми його намагалися встановити 6 годин поспіль. Ми не домовилися. Не узгодили остаточний текст спільної заяви. Там є чутливі місця”, — сказав він.

За словами Арестовича, це питання може бути вирішено без окремого засідання вже 29-30 квітня.

“Можу точна запевнити, що всі хочуть цього великоднього перемир’я, ідею узгодили, майже узгодили документ. І домовилися далі домовлятися”, — додав він.

Він переконує, що документ був би узгоджений сьогодні, якби учасники переговорів мали б ще годину часу.