Тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення органу, яким фіксується суб'єктність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Фото відповідного документа опублікувало видання “Дзеркало тижня”, посилаючись на власне джерело в переговорній групі.

Згідно з документом, новоствореним органом зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія буде виступати в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. У тексті зазначається, що критерії та порядок призначення членів “Ради” будуть самостійно визначатися України, окремими районами Донецької та Луганської областей України, Російською Федерацією, Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

“Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно до Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України”, – йдеться в документі.

Народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар наголосила:

“Це не просто виконання всіх забаганок Кремля. Значно більше. Це – вигороджування вбивць своїх громадян та приниження України до рівня сепаратистських окупованих Росією ОРДЛО… І це те, як “українська влада” хоче скористатися панікою з коронавірусом і економічною кризою”.