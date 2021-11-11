Тристороння контактна група щодо Донбасу погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на тимчасово окупованій території.

Про це повідомили у делегації України в ТКГ.

У середу, 10 листопада, відбулися чергові консультації ТКГ у режимі відеоконференції. Делегацію України цього разу очолив Олександр Мережко, заступник голови делегації та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Під час зустрічі учасники узгодили можливість здійснення візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць збереження ядерного матеріалу. Перемовини щодо цього велися впродовж багатьох місяців. Очільник делегації України Леонід Кравчук називав допуск інспекторів пріоритетом ще в лютому.

Крім цього, сторони відзначили відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного в Луганській області КПВВ “Станиця Луганська”.

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Також обговорили випадки перешкоджання діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які спостерігаються і надалі.

“Українська делегація підтримала намір Глави СММ ОБСЄ винести питання перешкоджання діяльності СММ на засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні”, — йдеться в повідомленні.