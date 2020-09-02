Про це повідомили в Офісі президента.

У середу, 2 вересня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Під час зустрічі голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що сторони дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, а також, що спостерігачі не зафіксували жертв серед мирного населення від початку оголошення режиму припинення вогню.

На засіданні продовжилися переговори щодо низки політичних, економічних та інших питань. При цьому російська сторона блокувала обговорення більшості питань порядку денного через не вирішене на її користь питання щодо виборів на окупованих територіях.

Розведення сил і діяльність з розмінування

В ТКГ були принципово узгоджено чотири наступні ділянки розведення сил і засобів. Про які саме ділянки йдеться — не повідомляється. Безпековій групі було доручено розробити детальний план розведення та звершити проєкт доповнень до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року.

Тристороння контактна група повністю погодила Рамкове рішення про протимінну діяльність. Воно має стати основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

“Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад”, — проінформували в ОПУ.

Домовленості щодо цих пунктів були досягнуті на минулому засіданні ТКГ.

Гуманітарні питання

Українська сторона надала ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яку запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення.

Інформацію про стан та місцеперебування затриманих бойовиками осіб, яких запитує Україна, українська сторона чекає вже понад місяць.

Виплати колишнім працівникам “Укрзалізниці”

У межах групи з соціально-економічних питань обговорювалося питання виплат зарплат колишнім працівникам Донецької та Луганської дирекцій АТ “Укрзалізниця”. Йдеться про майже 4700 осіб.

Україна продовжила термін виплат депонованої зарплати через систему швидких переказів Ощадбанку до середини жовтня, щоб гарантувати виплати.

Вибори на окупованих територіях

В Офісі президента наголосили, що представники РФ у ТКГ і далі наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України, відповідно до якої місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року і можуть бути проведені виключно на підконтрольній українській владі території.

“У межах групи з політичних питань сторони обговорили можливості розблокування процесу перемовин. Представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України № 795 від 15 липня 2020 року. [..] Російська сторона продовжує відкладати більшість питань порядку денного і переносить їх розгляд”, — зазначили в ОПУ.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови. Він попросив парламент розглянути питання щодо відповідності постанови Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.

Згодом Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони. Москва наполягає на проведенні виборів на окупованих територіях у жовтні, оскільки інше нібито є відступом від Мінських угод і “формули Штайнмаєра”.

Під час зустрічі Кравчук наголосив, що розгляд відповідного питання українським парламентом передбачає низку процедур, виконання яких потребує часу. Своєю чергою російської делегації почала давати оцінку діяльності Верховної Ради, уряду та Президента України, але українська делегація “не сприйняла ці спроби”.

“ТКГ не правомочна оцінювати діяльність будь-якого уряду. Це не є компетенцією ТКГ”, – наголосив Леонід Кравчук.