Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Надалі планується розмінувати ще 7 ділянок.
“У рамках цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту “Нормандської четвірки” було попередньо погоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок”, – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що для подальшої активізації роботи з питань безпеки українська делегація ініціювала 14 липня додаткове засідання відповідної робочої групи ТКГ.
- Україна зажадала забезпечення встановлення повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі в зв’язку з масштабними пожежами в Луганській області.