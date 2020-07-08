У середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Надалі планується розмінувати ще 7 ділянок.

“У рамках цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту “Нормандської четвірки” було попередньо погоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що для подальшої активізації роботи з питань безпеки українська делегація ініціювала 14 липня додаткове засідання відповідної робочої групи ТКГ.