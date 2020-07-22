Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення режиму повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня.

Про це повідомили в Офісі Президента.

У середу, 22 липня, в форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулюванню ситуації на Донбасі. Під час засідання сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про “застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу”.

“Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.

В ОПУ зазначили, що ця домовленість є “проривом в роботі ТКГ”. Дотримання домовленості незаконними збройними формування РФ “є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей”.

В рамках політичної групи було зазначено, що припинення вогню є також базовою передумовою для політичного врегулювання, оскільки вибори на тимчасово окупованих територіях можуть відбутися тільки при всеосяжної деескалації, після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном.

Крім того, українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає те ж від іншого боку.