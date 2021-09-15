Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
Під час засідання українська сторона закликала прискорити підготовку до обміну полоненими.
Також Україна закликала забезпечити розблокування роботи КПВВ з російського боку. За словами заступника голови делегації, віцепрем’єра Олексія Резнікова, розблокування роботи КПВВ дало б змогу розв’язати питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.
Серед іншого, українська сторона вкотре попросила забезпечити дотримання режиму припинення вогню.
Крім цього, Україна надіслала ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.
Росію також закликали зосередитись на роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав “нормандського формату”, які ухвалені, зокрема, під час Паризького саміту.
Робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до тимчасово окупованих територій на сході України із застосуванням механізмів забезпечення гарантій безпеки триває.
Наступне засідання заплановане на 29 вересня.
- Нагадаємо, 26 серпня ТКГ відновила свою роботу після перерви. Російська сторона запросила до участі в засіданні Маю Пирогову. Після того, як вона покинула зустріч, ТКГ продовжила роботу.
- Під час засідання 15 вересня Росія знову намагалася залучити Маю Пирогову, яка була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена Україною в розшук, до роботи гуманітарної підгрупи.