У середу, 15 вересня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українська делегація закликала Росію прискорити процес обміну полоненими.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Під час засідання українська сторона закликала прискорити підготовку до обміну полоненими.

Також Україна закликала забезпечити розблокування роботи КПВВ з російського боку. За словами заступника голови делегації, віцепрем’єра Олексія Резнікова, розблокування роботи КПВВ дало б змогу розв’язати питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Серед іншого, українська сторона вкотре попросила забезпечити дотримання режиму припинення вогню.

Крім цього, Україна надіслала ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

Росію також закликали зосередитись на роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав “нормандського формату”, які ухвалені, зокрема, під час Паризького саміту.

Робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до тимчасово окупованих територій на сході України із застосуванням механізмів забезпечення гарантій безпеки триває.

Наступне засідання заплановане на 29 вересня.