За підсумками переговорів ТКГ в Мінську було досягнуто домовленості щодо одночасного відкриття на Донбасі пропускних пунктів "Золоте" та "Щастя".

Про це повідомили в Офісі Президента.

У середу, 11 березня, в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донбасі. На засіданні був присутній голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

За підсумками зустрічі сторони досягли домовленостей у питанні одночасного відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) в населеному пункті Золоте та населеному пункті Щастя.

Крім цього, учасники зустрічі досягли певних домовленостей в питанні обміну утримуваними особами. Зокрема, сторони представлять в ТКГ перелік осіб, які підлягають взаємному звільненню, “маючи на увазі необхідність завершення зазначених звільнень в найкоротші терміни”. Списки мають бути верифіковані Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Також сторони дійшли згоди в питанні розведення сил та засобів (без уточнень) та введення Консультативної ради. При цьому зазначається, що документ про введення Консультативної ради буде підписано тільки після консультацій сторін з представниками ОБСЄ, Німеччини та Франції.