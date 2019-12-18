Тристороння контактна група (ТКГ) з у регулювання ситуації на Донбасі за участі представників незаконних збройних формувань повторно погодила припинення вогню.

Про це повідомила в фейсбук прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Як повідомлялося раніше, в середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту” переговори Тристоронньої контактної групи.

Оліфер наголосила, що українська делегація “прибула до Мінська з чітким розумінням про необхідність реалізації домовленостей лідерів країн” нормандської четвірки”.

Зокрема, йдеться про: повний та всеосяжний режим припинення вогню, який повинен бути введений до кінця 2019 року; взаємне звільнення утримуваних осіб, повний та безумовний допуск міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх осіб, незаконно утримуваних в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО); узгодження трьох ділянок з гуманітарною метою; надання доступу спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі до всієї неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону в режимі 24/7; забезпеченні роботи КПВВ Золоте.

Стосовно першого пункту, Оліфер повідомила, що що ТГК повторно підтвердила готовність підтримувати режим припинення вогню на тих самих умовах, що були заявлені в липні поточного року.

“Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, з урахуванням рекомендацій, відображених у спільно погоджених підсумках паризького саміту Нормандського формату, відповідно до своєї заяви від 17 липня 2019 р., повторно заявляє про свою відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню”, — написала вона.

Щодо обміну утримуваними особами, Оліфер підтвердила, що питання обговорювалося, але чи вдалося досягнути до будь-яких домовленостей — не уточнила.

“Сторони дуже грунтовно обговорювали і питання обміну утримуваними. Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв’язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення Нормандського саміту з цього питання”, — додала прес- секретар.

Крім цього, Оліфер підбила підсумки роботи ТГК в році, що минає. Зокрема, вона зазначила, що кількість обстрілів на Донбасі зменшилася вдвічі, а також почалася робота в напрямі повернення Україні контролю над ОРДЛО.