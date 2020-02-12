ТКГ в Мінську погодила одну з ділянок розведення

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську практично погодила одну з ділянок розведення сил і засобів.

Про це повідомила прессекретарка представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

“Практично погоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове, яку раніше було запропоновано українською стороною, триває робота над погодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку НЗФ ОРДЛО”, – йдеться в повідомленні.

За даними СММ ОБСЄ, з початку року їхні патрулі 146 раз не були допущені на території ОРДЛО. У зв’язку з цим українська сторона наполягла на забезпеченні цілковитої безпеки роботи співробітників місії, також СММ ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом.

Водночас, в гуманітарній підгрупі представники України передали уточнений список людей, яких прагнуть звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти. До наступного засідання ТКГ в Мінську має бути розроблено проект дорожньої карти з відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

В свою чергу, підгрупа з соціально-економічних питань обговорила питання водозабезпечення всього Донбасу, які є критичними і потребують дієвих кроків всіх учасників Мінського процесу, в т.ч. із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Українська сторона також продовжує піднімати проблему повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО. Надано перелік підприємств, власники яких звернулися до правоохоронних органів України щодо втрати свого майна.

Крім того, у політичній підгрупі українська сторона акцентувала увагу на необхідності виконання резолюції ПАРЄ від 30 січня 2020 року, яка містить безпосередні вимоги на адресу РФ: у пункті 4.9 цього документа, зокрема, зазначено важливість повного виконання нею Мінських домовленостей, стороною яких є РФ і припинення військового вторгнення та підтримки незаконних збройних формувань на сході України.

“Наголошуємо: саме повне припинення вогню, виведення з Донбасу збройних формувань та військової техніки, відновлення контролю над кордоном є базовою передумовою для початку політичного процесу, в т.ч. виборів”, – резюмувала Оліфер.