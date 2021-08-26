26 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі відновила свою роботу. На засіданні була присутня громадянка України Мая Пирогова, засуджена в Україні за тероризм.

Про це повідомили у делегації України в ТКГ.

Політична частина

Українська сторона закликала російську сторону зосередитися на роботі над виконанням рішень лідерів “нормандського формату”.

Водночас російська сторона запросила до участі в засіданні підгрупи участі засудженої за тероризм Маї Пирогової з Донецька. Коли вона залишила засідання, роботу відновили.

“Відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як її відеоконференцію покинула громадянка України Мая Юріївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм. На жаль, російська делегація спробувала перевести цю “експертку” з невизначеним статусом як консультанта до гуманітарної підгрупи ТКГ, що наша делегація розцінила як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій”, — заявили в делегації.

Зауважимо, те саме траплялося двічі у березні.

Безпекові питання

Українська делегація закликала забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню і розмінування вже визначених 19 ділянок на лінії розмежування.

Також українська сторона надіслала ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

Гуманітарна та соціально-економічна частини

Українська сторона закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних осіб.

На 2 вересня запланували перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування.

Також українська делегація наголосила на важливості відкриття зі сторони ОРДЛО двох КПВВ, що значно поліпшило б можливість виплати пенсій та державних послуг громадянам України по обидві сторони лінії розмежування.

Про жодні інші домовленості за підсумками засідання не інформують. Наступне засідання заплановане на 15 вересня.