На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в середу оголосили про затвердження списку групи експертів, яка з вересня може розпочати роботу щодо затоплення шахт на окупованій території.

Про це повідомляє української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Telegram.

“Україна закликала відповідально поставитися до питання моніторингу екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях. Українська сторона привітала створення експертної підгрупи з екологічного моніторингу підтоплення шахт вздовж лінії розмежування та подякувала ОБСЄ за зусилля з її створення. Очікується, що експертну підгрупу очолить міжнародний експерт та перше засідання підгрупи під його головуванням відбудеться у вересні”, – йдеться у повідомленні.

Наразі робоча підгрупа ТКГ з соціальних та економічних питань опрацьовує деталі організації візиту експертів МАГАТЕ для інспекції ядерного матеріалу на двох об’єктах, розташованих в ОРДЛО.

Українська делегація підтвердила свою готовність прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утриманих у зв’язку з конфліктом осіб.

У ході відеоконференції особливе занепокоєння було висловлено з приводу продовження численних обмежень, зокрема на окупованих територіях, свободи пересування представників СММ ОБСЄ та виведення з ладу або знищення обладнання технічних засобів моніторингу місії.

“Наша делегація у черговий раз закликала російську сторону виконати відповідні рішення Паризького саміту та забезпечити реалізацію комплексу заходів з розмінування раніше визначених дев’ятнадцяти ділянок на лінії розмежування, забезпечивши таким чином, безпечний доступ громадян та цивільного персоналу до критичних об’єктів інфраструктури з метою забезпечення їх сталої роботи та відновлення”, – зазначили в українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)

Українська делегація продовжує зосереджувати свою роботу на необхідності скорішого:

– розблокування роботи КПВВ з російського боку;

– повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;

– узгодження плану розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;

– створення безпечних умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.

Наступне засідання заплановане на 26 серпня.

Як сповіщалося, 7 липня російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі знову заблокувала розгляд питання розмінування і відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування.