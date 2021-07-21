Про це повідомляє української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Telegram.
“Україна закликала відповідально поставитися до питання моніторингу екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях. Українська сторона привітала створення експертної підгрупи з екологічного моніторингу підтоплення шахт вздовж лінії розмежування та подякувала ОБСЄ за зусилля з її створення. Очікується, що експертну підгрупу очолить міжнародний експерт та перше засідання підгрупи під його головуванням відбудеться у вересні”, – йдеться у повідомленні.
Наразі робоча підгрупа ТКГ з соціальних та економічних питань опрацьовує деталі організації візиту експертів МАГАТЕ для інспекції ядерного матеріалу на двох об’єктах, розташованих в ОРДЛО.
Українська делегація підтвердила свою готовність прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утриманих у зв’язку з конфліктом осіб.
У ході відеоконференції особливе занепокоєння було висловлено з приводу продовження численних обмежень, зокрема на окупованих територіях, свободи пересування представників СММ ОБСЄ та виведення з ладу або знищення обладнання технічних засобів моніторингу місії.
“Наша делегація у черговий раз закликала російську сторону виконати відповідні рішення Паризького саміту та забезпечити реалізацію комплексу заходів з розмінування раніше визначених дев’ятнадцяти ділянок на лінії розмежування, забезпечивши таким чином, безпечний доступ громадян та цивільного персоналу до критичних об’єктів інфраструктури з метою забезпечення їх сталої роботи та відновлення”, – зазначили в українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)
Українська делегація продовжує зосереджувати свою роботу на необхідності скорішого:
– розблокування роботи КПВВ з російського боку;
– повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;
– узгодження плану розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;
– створення безпечних умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.
Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.
Наступне засідання заплановане на 26 серпня.
Як сповіщалося, 7 липня російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі знову заблокувала розгляд питання розмінування і відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування.
- Російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), які мали відбутися у вівторок, 6 липня.
- Перед Тристоронню контактну групу покинули модератор політичної робочої групи посол П’єр Морель і модератор роб.групи з гуманітарних питань посол Тоні Фріш.
- 23 червня на засіданні ТКГ українська сторона продовжувала наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими, Росія ігнорувала ініціативу.