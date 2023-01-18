Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
“Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється”, – сказав голова держави.
Він також підтвердив, що серед них – міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гелікоптера.
Загадом травмовано 25 людей, зокрема 10 дітей. Ще троє дітей – загинули: “Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків”, – додав Зеленський.
Президент доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.
“На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС… справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!”, – йдеться в повідомленні.
- У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
- Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також за інформацією ОП трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
- У Броварах гвинтокрил з керівництвом МВС України впав о 8:20. Він пошкодив дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкових автомобілі.