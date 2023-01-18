Зараз встановлюється точна кількість загиблих внаслідок трагедії 18 січня у місті Бровари Київської області. Справу розслідуватимуть співробітники Служби безпеки України та Національної поліції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

“Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється”, – сказав голова держави.

Він також підтвердив, що серед них – міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гелікоптера.

Загадом травмовано 25 людей, зокрема 10 дітей. Ще троє дітей – загинули: “Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків”, – додав Зеленський.

Президент доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.