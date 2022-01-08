Про це повідомив у Facebook Берік Уалі, речник президента Казахстану.

“У зв’язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем ​​загальнонаціональної жалоби”, – написав Уалі.

Він додав, що відповідний указ незабаром буде оприлюднений.

Тим часом, екс-президент країни Нурсултан Назарбаєв, як повідомив його речник, закликав згуртуватися навколо чинного президента Касима-Жомарта Токаєва і підтримати його, перед “майбутніми викликами”.