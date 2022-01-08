Про це повідомив у Facebook Берік Уалі, речник президента Казахстану.
“У зв’язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби”, – написав Уалі.
Він додав, що відповідний указ незабаром буде оприлюднений.
Тим часом, екс-президент країни Нурсултан Назарбаєв, як повідомив його речник, закликав згуртуватися навколо чинного президента Касима-Жомарта Токаєва і підтримати його, перед “майбутніми викликами”.
Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.
Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны.
— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022
- Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву з наполяганням на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість країни для прямих іноземних інвестицій.
- У Казахстані “здебільшого” відновили конституційний правопорядок. Водночас армії дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках.
- В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Співробітникам головного аеропорту Казахстану довелося тікати після того, як антиурядові демонстранти увійшли в термінал. За словами уряду, щонайменше вісім співробітників сил безпеки були вбиті, ще сотні отримали поранення.
- Згідно з повідомленням казахстанського державного телеканалу “Хабар 24”, який продовжує мовлення, всі адміністративні будівлі Нур-Султана взяті під посилену охорону, запроваджено тимчасове обмеження на доступ до інтернету, а роботу всіх банків призупинено.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут