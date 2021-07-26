Голландська велосипедистка Аннемік ван Влетен перетинаючи фінішну лінію на гонці в Токіо, думала, що виграла олімпійське "золото", але вона помилилася.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, Аннемік ван Влетен навіть не зрозуміла, що об’їжджаючи суперниць Анну Пліхту (ПАР) і Омер Шапіро (Ізраїль), попереду є ще одна гонщиця, а тому підняла руки в небо, радіючи, що перемога далася саме їй.

“Коли я перетнула фінішну пряму, я думала, що виграла”, – сказала срібна призерка ван Влетен.

Перемогу в груповий жіночої шосейній гонці здобула велосипедистка з Австрії Анна Кізенхофер. Практично відразу австрійка рвонула вперед, утримуючи свої позиції на складній 147-кілометровій дистанції.

Фаворитами гонки були олімпійська чемпіонка Анна ван дер Брегга, Аннемік ван Влетен, Маріанна Вос, Еліза Лонго Боргини, Ліза Бреннауер, Хлоя Дайгерт, Катаржина Невядома і Ешлі Мулман.

Варто зазначити, що Анна Кізенхофер виграла для Австрії першу золоту медаль з велоспорту з 1896 року.

За словами 38-річної голландки ван Влетен, велосипедисти на Олімпійських іграх беруть участь у гонках без навушників (без зв’язку), і це зіграло свою роль у помилковому фініші ван Влетен.

“Це приклад (того, що відбувається), коли ви берете участь у такій важливій гонці, як ця, без зв’язку. Всі гонки World Tour мають зв’язок, і тепер ми втрьох стоїмо тут і гадаємо, хто насправді виграв”, – додала ван Влетен, маючи на увазі одноклубниць Маріанне Вос і Ганні ван дер Бреггу.

“Я, звичайно, засмучена”, – сказала ван Влетен.

Але все ж голландська спортсменка була рада, що поїде з Токіо з медаллю. Нагадаємо, що на шосейній гонці на Олімпійських іграх в Ріо Аннемік ван Влетен потрапила в аварію. “Срібло” Ігор в Токіо для неї перша олімпійська медаль.

“Я дійсно пишаюся медаллю, тому що у мене не було олімпійської медалі. Це ще й срібна медаль з блиском, тому що сьогодні я відчував себе дуже добре”, – сказала ван Влетен.

Кізенхофер зайнялася цим видом спорту лише у 2014 році, ставши професіоналкою через три роки. Кізенхофер не просто досвідчена велосипедистка – у неї є ступінь магістра математики Кембриджського університету, Англія, і докторський ступінь з прикладної математики Політехнічного університету Каталонії в Барселоні, Іспанія.

“Мої ноги були абсолютно порожніми. Мені було дуже важко крутити педалі. Мені здавалося, що в моїх ногах немає енергії”, – сказала Кізенхофер після перемоги на Олімпіаді.