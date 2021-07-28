Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Зазначається, що українка потрапляє до півфіналу Олімпіади, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці. Вікторія показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі.
Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою – чешка Тереза Фішерова.
Для Ус – це другі Олімпійські ігри. У Ріо-2016 вона не кваліфікувалася до фіналу.
- Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді.