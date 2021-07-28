Українська каноїстка Вікторія Ус пройшла до півфіналу Олімпіади в Токіо. Вона змагатиметься у четвер, 29 липня.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Зазначається, що українка потрапляє до півфіналу Олімпіади, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці. Вікторія показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі.

Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою – чешка Тереза Фішерова.

Для Ус – це другі Олімпійські ігри. У Ріо-2016 вона не кваліфікувалася до фіналу.