За кілька днів до початку Ігор у Токійському селищі Паралімпійських ігор був виявлений перший випадок COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За інформацією організаторів, людина з позитивним результатом на вірус не є спортсменом і не проживає в Японії.

Організатори вже повідомили про більш ніж 70 випадків коронавірусу, пов’язаних з Паралімпійськими іграми, в основному серед підрядників і персоналу.

Ігри повинні початися через п’ять днів, 24 серпня. У них мають намір взяти участь близько 4400 спортсменів з приблизно 160 команд.

Як і у випадку з Олімпійськими іграми, вони будуть зобов’язані проходити щоденні тести на коронавірус, носити маски для обличчя і підтримувати соціальне дистанціювання в паралімпійському селищі.

Наразі в Токіо діє четвертий надзвичайний стан, і організатори вирішили не допускати глядачів на Паралімпійські ігри.

Організатори заявляють, що їм вдалося в значній мірі стримати поширення COVID-19 під час Олімпійських ігор на початку цього місяця за допомогою жорстких антивірусних заходів.

Однак критики кажуть, що Ігри сприяли різкого збільшення числа інфекцій в країні.

Як відомо, в суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, що викликало серйозні побоювання напередодні Ігор. Це був один із іноземних спортсменів.

Через випадки COVID-19 голова оргкомітету Олімпійських ігор Тоширо Муто не виключав скасування змагань в останній момент, оскільки все більше спортсменів дають позитивний результат тестів на COVID-19, а основні спонсори відмовилися від планів бути присутніми на церемонії відкриття.