Сильний снігопад охопив Токіо та прилеглі райони. Понад 50 осіб потрапили до лікарень після того, як послизнулися або впали через сніг на вулицях.

Про це повідомляє інформаційна агенція Kyodo News.

У центрі Токіо випало 10 сантиметрів снігу – небачене явище для міста за останні чотири роки. Щонайменше 52 особи отримали травми. Японське метеорологічне агентство випустило попередження про сильний снігопад у 23 районах столиці – востаннє таке відбувалося у січні 2018-го.

Аналогічні попередження також було зроблені для жителів префектур Тіба та Ібаракі. У префектурі Сайтаму від стихії вже постраждали 24 особи.

Снігопад призвів до затримки поїздів та скасування понад 100 внутрішніх рейсів. Оператори японських залізниць заявили, що через сильний снігопад перша у світі високошвидкісна лінія Токайдо-Сінкансен працює повільніше, ніж зазвичай, а деякі потяги на цій та решті місцевих ліній затримуються.

Також за даними японських авіакомпаній, у четвер було скасовано понад 100 внутрішніх рейсів, що позначилося на майже 9700 пасажирів.

Сніг також спричинив часткове закриття швидкісної автомагістралі Metropolitan Expressway, що обслуговує велику територію Токіо. За даними поліції, у місті Мітака на заході префектури Токіо у четвер увечері сталася аварія за участю 10 автомобілів.