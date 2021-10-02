Колишні та теперішні співробітники аерокосмічної компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що компанія закриває очі на сексизм, придушує інакомислення та створює нелюдські умови праці.

Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому на сайті Lioness.

Підписанти заявили, що співробітникам забороняють висловлювати критику та створюють сексистські або нелюдські умови праці.

“Ми — група з 21 колишнього та теперішнього співробітників Blue Origin. Багато з нас будували свою кар’єру, мріючи допомогти запустити ракету з екіпажем у космос і побачити, як вона безпечно торкнеться Землі. Але коли Джефф Безос полетів у космос у липні цього року, ми не поділяли його піднесення. Натомість багато з нас спостерігали, що переважає почуття тривоги. Деякі з нас взагалі не витримували”, — йдеться у листі.

Сексизм в компанії

Підписанти наголошують, що гендерна нерівнісь поширена в космічній галузі та компанія Blue Origin — не виключення. Там “сто відсотків старших технічних керівників і керівників програм — чоловіки”.

Однак сексизм проявляється й в іншому. Співробітники заявили про неодноразові заяви у відділ кадрів щодо сексуальних домагань з боку одного з керівників компанії, який перебуває в близькому оточенні генерального директора компанії Боба Сміта.

“Попри це, Сміт особисто зробив його членом комітету з працевлаштування для зайняття вищої посади у 2019 році”, — зазначили у листі.

Інший колишній керівник часто поводився з жінками поблажливо і принизливо, називаючи їх «дівчинкою», «лялечкою» або «коханою» та розпитуючи про їхні побачення. Його звільнили тільки після того, як він фізично домагався до підлеглої. А старший керівник Blue Origin одного разу сказав жінкам, з якими співпрацював: «Ви повинні запитати мою думку, тому що я чоловік».

Також підписанти навели приклади зі звільненнями: якщо звільняли чоловіка за погану роботу, йому дозволяли піти гарно, але коли звільняли жінку, то вона мала покинути будівлю негайно і за нею слідкувала охорона.

Нелюдське ставлення

Співробітники описали й вимогливі умови, що “вплинули на психічне здоров’я багатьох людей, які забезпечують діяльність Blue Origin”.

В листі підписати процитували внутрішні пам’ятки компанії, у них йдеться, що працівники повинні вважати «привілеєм бути частиною історії» і що “вигоряння є частиною їх трудової стратегії”.

“Колишні та нинішні працівники мали досвід, який вони могли б описати лише як такий, що дегуманізує…. Інші переживали періоди суїцидальних думок після того, як їхньою пристрастю до космосу маніпулювали в такому отруйному середовищ”, – йдеться у листі.

Придушення інакомислення

Автори листа звинувачують генерального директора компанії Боба Сміта у придушенні інакомислення.

Вони заявили, що персоналу заважали порушувати питання на форумах і, що Сміт просив колегу відстежувати “порушників чи агітаторів”. Потім список був переданий вищим керівникам, щоб вони могли “поговорити” з агітаторами у своїх групах.

Нехтування безпекою

“Ми бачили модель прийняття рішень, яка часто надає пріоритет швидкості виконання та скороченню витрат на відповідні ресурси для забезпечення якості”, – написали автори.

Вони наголосили, що прохання керівників про додаткових інженерів, персоналу чи витрати часто відхиляли.

Співробітники також сказали, що не полетіли б на New Shepard, а екіпажу під час першого польоту New Shepard “пощастило, що з ними нічого не сталося”.

Реакція Blue Origin

У заяві для американського видання The Verge речник Blue Origin сказав: “Blue Origin не терпить дискримінації чи будь-яких утисків. Ми надаємо численні шляхи для співробітників, включно з цілодобовою анонімною гарячою лінією, і негайно розслідуємо будь-які нові заяви про порушення”.

У листі для CNBC виконавчий директор Blue Origin Боб Сміт сказав, що компанія «подумає про те, чого може навчитися та що вдосконалити».

Він також сказав, що команда New Shepard пройшла методичний та болючий процес, щоб сертифікувати транспорт для першого польоту. За його словами, той, хто стверджує інше, “неінформований і просто бреше”.

Нагадаємо, на початку серпня у компанії Apple ухвалили рішення скерувати старшу менеджерку відділу з інженерних розробок Ешлі Йовик (Ashley Gjøvik) у безстрокову адміністративну відпустку після того, як вона поскаржилася на сексизм в офісі.