Тільки 14% українців висловили готовність потерпіти, "скільки буде потрібно" матеріальні труднощі заради реалізації реформ у нашій країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

“Дещо зросла готовність українців терпіти певні матеріальні труднощі заради успіху реформ (32 % у 2018 році і 49 % наприкінці 2019 року). Щоправда, лише 14 % готові терпіти стільки, скільки буде треба (у 2018 році таких було ще менше – 9 %)”, – відзначають соціологи.

Ще 34,6 % респондентів заявили, що готові потерпіти, але недовго – не більше року (в 2018 році цей показник становив 24 %).

Не готові терпіти труднощі, тому що не вірять в успішність реформ, 25,1 % українців (30 % у 2018 році).

А 21,3 % опитаних заявили, що не готові терпіти, тому що їхнє матеріальне становище вже зараз нестерпне (в 2018-му таких було більше – 32 %).

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.