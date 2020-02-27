Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому 62 % респондентів висловилися б проти.

“Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15 % українців проголосували б на референдумі “за” ринок землі, 62 % – “проти”, ще 18 % не брали б участі в голосуванні”, – наголошується в результатах дослідження.

Також зазначено, що протягом листопада 2019-го – лютого 2020 року частка прихильників продажу землі зменшувалася: 22 % в листопаді, 19 % – в грудні, 15 % – в лютому.

Опитування проводилося КМІС з 21 по 25 лютого 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. Під час опитування було проведено 1500 інтерв’ю. Похибка вибірки не перевищує 3 %.