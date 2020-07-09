Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Наприкінці травня ми побачили цифри щодо істотного зниження імунізації населення. Особливо це стосується дітей, яким необхідно робити вакцину КПК для профілактики кору, паротиту та краснухи. Було зниження (рівня вакцинації, – ред.) на 30% – 40% у порівнянні з минулим роком. Більш того, Європейська регіональна комісія, яка проводила моніторинг, віднесла Україну до країн із високим ризиком щодо поширення епідемії, якщо вона буде”, – зазначив Степанов.

У зв’язку з цим він звернувся до батьків із закликом вакцинувати своїх дітей (зокрема, віком до року).

“Вакцинація надзвичайно важлива. Особливо я звертаюся до батьків, у яких є маленькі діти (віком, – ред.) до року, щодо проведення відповідної імунізації своїх дітей. Якщо ми подивимося на статистику, то тільки 30 % пройшли всі три вакцинації відповідно до графіку”, – наголосив Степанов.

Він додав, що, згідно з оперативними даними, в червні в порівнянні з травнем рівень вакцинації серед дітей підвищився. Зараз міністерство уточнює цю інформацію.

(На відео – з 7:25)